Nem lesz unalmas a délután: fordulat jön a kánikulában

A napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik.

Délután meglephet minket az időjárás. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás – írja a koponyeg.hu oldala.

Békéscsabán 18 fokkal indul a reggel, délutánra már 33 fokot is mérhetünk.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.