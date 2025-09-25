szeptember 25., csütörtök

Jelentős különbség

3 órája

Elképesztő különbség: 17 fokkal vertük csütörtökön Sopront

Címkék#Viharsarok#zápor#Sopron#hőmérséklet#szél

Jelentős hőmérséklet-különbség alakult ki a Viharsarok és Sopron között.

Beol.hu

Az elmúlt 24 órában országszerte többfelé előfordult eső, zápor, de ezek többsége csak jelképes mennyiséget, 1-2 mm csapadékot hozott. Kivételek azért akadtak: a Nyugat-Dunántúlon helyenként 10 mm-t is meghaladó eső esett, Sopron környékén pedig a 15 mm-t közelítette a csapadékösszeg. 

Jelentős különbség Sopron és a Viharsarok hőmérséklete között. Fotó: HungaroMet/Facebook

A 24 órás maximum hőmérsékletet mutató térkép több szempontból is érdekes. Mátra és a Bükk déli előterében a főn szél hatására 1-4 fokkal melegebb volt, mint kissé délebbre. Sopron és a Viharsarok között  17 fokos különbség alakult ki! Mintha nem is ugyanazon a napon, ugyanabban az országban lettünk volna  – számol be a HungaroMet Facebook-oldalán

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
