Elképesztő különbség: 17 fokkal vertük csütörtökön Sopront

Az elmúlt 24 órában országszerte többfelé előfordult eső, zápor, de ezek többsége csak jelképes mennyiséget, 1-2 mm csapadékot hozott. Kivételek azért akadtak: a Nyugat-Dunántúlon helyenként 10 mm-t is meghaladó eső esett, Sopron környékén pedig a 15 mm-t közelítette a csapadékösszeg.

Jelentős különbség Sopron és a Viharsarok hőmérséklete között. Fotó: HungaroMet/Facebook

A 24 órás maximum hőmérsékletet mutató térkép több szempontból is érdekes. Mátra és a Bükk déli előterében a főn szél hatására 1-4 fokkal melegebb volt, mint kissé délebbre. Sopron és a Viharsarok között 17 fokos különbség alakult ki! Mintha nem is ugyanazon a napon, ugyanabban az országban lettünk volna – számol be a HungaroMet Facebook-oldalán.