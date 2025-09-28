Őszi fordulat: változékonyra vált az időjárás az országban

A nap folyamán felhőátvonulásokra kell számítani az időjárásban, de időnként a nap is előbukkanhat. Elszórtan záporok is kialakulhatnak, főként a déli és nyugati területeken. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, de nem lesz viharos.

Szeszélyes arcát mutatja ma az időjárás – felhők, napsütés, élénk szél. Fotó:Illusztráció - Shutterstock

Hűvös reggel, napos délután – így alakul az időjárás a mai napon

A reggeli órákban többnyire 7 és 12 Celsius-fok közé hűl a levegő, viszont az északkeleti, derültebb vidékeken akár 5 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. Délutánra 16 és 21 fok közötti maximumokra lehet számítani - olvasható a met.hu oldalán.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A koponyeg.hu szerint a következő időszakban is marad a változó felhőzet, ám ezúttal csapadék nélkül. A szél egy időre mérséklődik, a hőmérséklet pedig 20-22 fok körül tetőzik majd.