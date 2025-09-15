szeptember 15., hétfő

1 órája

Vidáman indul a hét Békésben

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.

Beol.hu
Kellemes, napos idővel indítjuk a hetet Békésben

Forrás: shutterstock

Reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, fátyol- és gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
