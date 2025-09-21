szeptember 21., vasárnap

5 órája

Őszi kabát? Várj még! Vasárnap újra nyár költözik Békésbe – videóval

Címkék#időjárás#békés megye#vénasszonyok nyara#fordulat#nyár

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk vasárnap Békés vármegyében. Szeptember vége ide vagy oda, az időjárás továbbra is extrém hőséggel támad. Az afrikai eredetű meleg levegő komoly megterhelést jelent a szervezet számára, különösen az időjárásra érzékenyeknek.

Beol.hu

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon lehet. A déli, délkeleti szelet az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő - számolt be a met.hu. Az időjárás vasárnap Békés megyében nyárias fordulatot vesz: napsütés, meleg és igazi kora őszi varázs várható.

Időjárás: Erős humánmeteorológiai hatások várhatók a hétvégén
Időjárás: vasárnap újra nyárias arcát mutatja az időjárás Békés megyében – napsütés, meleg, és egy kis illúzió a vénasszonyok nyarából. Fotó: Illusztráció

Időjárás Békés megyében: így alakul a vasárnap

Ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőség jöhet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Vasárnap nem kell aggódni felhők miatt: Békés megyében élénk napsütés ígérkezik, gyakorlatilag „nyári dresszkód” lesz az ideális választás. A hőmérséklet délutánra elérheti a 31 °C-ot, estefelé pedig 16‑17 °C-ra hűlhet. Szél alig-alig lesz érzékelhető, páratartalom mérsékelt - tehát kiváló nap a szabadban való kikapcsolódásra, kirándulásra, akár fedett helyszíneken is. Ne feledj fényvédőt és sok vizet!

Humánmeteorológiai helyzetkép

Szeptember végén is kánikulára, extrém melegre kell számítani – különösen figyeljenek az időjárásra érzékenyek!

Bár naptár szerint már az őszben járunk, az időjárás inkább a nyár legforróbb napjait idézi. Már vasárnap is számottevő hőterhelésre lehet készülni, amit a következő napokban tovább fokoz majd az Afrikából érkező forró, száraz levegő. Az erőteljes déli, délnyugati szelek nemcsak a hőséget hozzák magukkal, hanem önmagukban is megterhelhetik az idegrendszert, különösen azoknál, akik érzékenyen reagálnak a frontokra és időjárási változásokra.

A nap közepén tapasztalható perzselő forróság fokozza a kiszáradás, a napszúrás, valamint a hőguta kockázatát, különösen akkor, ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik közvetlen napsütésben. A szervezet számára ilyenkor extrém igénybevételt jelent a hőháztartás fenntartása, főleg azoknál, akik amúgy is nehezebben viselik az időjárás szélsőségeit.

A keringési rendszer ilyen helyzetekben fokozott stressz alatt áll: gyakoribbá válhatnak a vérnyomás-ingadozások, szívritmuszavarok, nehézlégzés vagy akár szédülés és ájulás is előfordulhat. Mindez különösen veszélyes lehet az idősekre, szív- és érrendszeri problémákkal élőkre, valamint a krónikus betegekre.

Fontos, hogy ilyenkor kerüljük a fizikai megerőltetést a legmelegebb órákban, figyeljünk a megfelelő mennyiségű és összetételű folyadékbevitelre, pótoljuk az elvesztett ásványi anyagokat (pl. só, kálium, magnézium), és próbáljuk meg hűteni a testünket, ahol csak lehet. A hajnali, kora reggeli órákban tapasztalható enyhébb hőmérsékletet használjuk ki szellőztetésre, így legalább az otthonainkat valamennyire lehűthetjük.

Ne hagyjuk, hogy a szeptember végi dátum megtévesszen minket – az évszak ellenére a nyári hőségre jellemző veszélyekkel kell számolnunk. A megelőzés és a tudatos odafigyelés most is kulcsfontosságú!

 

