Frontérzékenyek figyelem! Megterhelő időjárás várható a következő napokban - videóval

Délnyugat felől egyre nagyobb területen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Ezzel párhuzamosan a tartós esőt okozó kiterjedt csapadékzóna északkelet felé húzódik, de kisebb-nagyobb, délnyugatról északkelet felé tartó csapadéktömbök továbbra is előfordulhatnak, amelyeket villámlás, dörgés is kísérhet. A szélcsendes nyugat-dunántúli tájakon pára, köd képződik. A délies szelet egyre inkább a keleti országrészben kísérik élénk, néhol erős lökések, zivatar környezetében szintén megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 23 fok között várható, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket - számolt be a met.hu. Változékony időjárás és frontok hatása: Fülledtség, eső és hőmérséklet-ingadozás várható.

Időjárás: fülledt idő, változó felhőzet és újabb záporok: próbára teszi szervezetünket az őszi frontváltás. Fotó: Illusztráció

Időjárás Békés megyében: így alakul a csütörtök

Délután nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet: először a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közének térségében is egyre több napsütésre számíthatunk gomolyfelhős égbolt mellett. Ezzel szemben a Tiszántúlon továbbra is felhős marad az idő, ott legfeljebb rövidebb időszakokra bukkanhat elő a nap. A délelőtti órákban az esőzés az északkeleti és keleti országrészeken is megszűnik. Később azonban a déli és délnyugati határ közelében, illetve a Tiszántúlon újabb záporok, zivatarok kialakulása várható.

A szélirány is változik: a Tiszántúlon a délnyugati szél több helyen megerősödik, míg másutt inkább a nyugati, északnyugati szelek élénkülnek meg. Estére azonban mindenütt mérséklődik a légmozgás. A nappali csúcshőmérséklet 21 és 26 Celsius-fok között alakul, késő estére pedig 15 és 21 fok közé hűl vissza a levegő.

Térségünket csütörtökön egy mediterrán ciklon hidegfrontja éri el, a megelőző melegfront után. Az időjárási frontváltás mindig komoly hatással van az emberi szervezetre, ezúttal azonban különösen kedvezőtlen körülményekre számíthatnak azok, akik érzékenyen reagálnak az időjárás változásaira. A melegfront mögött beáramló szokatlanul enyhe, párás levegő és a vele együtt járó kiadós csapadék miatt átmenetileg fokozott fülledtség tapasztalható. Ez a meteorológiai helyzet különösen megterhelő, főként a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi problémákkal küzdők számára.