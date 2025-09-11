szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Frontérzékenyek figyelem! Megterhelő időjárás várható a következő napokban - videóval

Címkék#időjárás#zivatar#csapadékzóna#hidegfronti hatás#csapadéktömb#hőmérséklet

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében. A mediterrán ciklon hatására csapadékos, fülledt időjárás várható, ami komoly egészségügyi terhelést jelent a frontérzékenyeknek.

Beol.hu

Délnyugat felől egyre nagyobb területen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Ezzel párhuzamosan a tartós esőt okozó kiterjedt csapadékzóna északkelet felé húzódik, de kisebb-nagyobb, délnyugatról északkelet felé tartó csapadéktömbök továbbra is előfordulhatnak, amelyeket villámlás, dörgés is kísérhet. A szélcsendes nyugat-dunántúli tájakon pára, köd képződik. A délies szelet egyre inkább a keleti országrészben kísérik élénk, néhol erős lökések, zivatar környezetében szintén megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 23 fok között várható, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket - számolt be a met.hu. Változékony időjárás és frontok hatása: Fülledtség, eső és hőmérséklet-ingadozás várható.

Időjárás-változás jön: fejfájás és szívpanaszok várhatók
Időjárás: fülledt idő, változó felhőzet és újabb záporok: próbára teszi szervezetünket az őszi frontváltás. Fotó: Illusztráció

Időjárás Békés megyében: így alakul a csütörtök

Délután nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet: először a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közének térségében is egyre több napsütésre számíthatunk gomolyfelhős égbolt mellett. Ezzel szemben a Tiszántúlon továbbra is felhős marad az idő, ott legfeljebb rövidebb időszakokra bukkanhat elő a nap. A délelőtti órákban az esőzés az északkeleti és keleti országrészeken is megszűnik. Később azonban a déli és délnyugati határ közelében, illetve a Tiszántúlon újabb záporok, zivatarok kialakulása várható.

A szélirány is változik: a Tiszántúlon a délnyugati szél több helyen megerősödik, míg másutt inkább a nyugati, északnyugati szelek élénkülnek meg. Estére azonban mindenütt mérséklődik a légmozgás. A nappali csúcshőmérséklet 21 és 26 Celsius-fok között alakul, késő estére pedig 15 és 21 fok közé hűl vissza a levegő.

Térségünket csütörtökön egy mediterrán ciklon hidegfrontja éri el, a megelőző melegfront után. Az időjárási frontváltás mindig komoly hatással van az emberi szervezetre, ezúttal azonban különösen kedvezőtlen körülményekre számíthatnak azok, akik érzékenyen reagálnak az időjárás változásaira. A melegfront mögött beáramló szokatlanul enyhe, párás levegő és a vele együtt járó kiadós csapadék miatt átmenetileg fokozott fülledtség tapasztalható. Ez a meteorológiai helyzet különösen megterhelő, főként a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi problémákkal küzdők számára.

A hidegfront érkezése tovább növeli a szervezet terhelését, amely már eleve túl van egy melegfront által kiváltott stresszhatáson. Ilyenkor gyakoribbak lehetnek a szívpanaszok, légszomj, általános rossz közérzet, valamint jelentős teljesítménycsökkenés is előfordulhat. Az alvásminőség érezhetően romolhat, az immunrendszer működése is gyengülhet. Emellett gyakrabban jelentkezhetnek izomgörcsök és ízületi fájdalmak is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu