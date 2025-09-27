Változékony időjárás várható: napfény és felhők váltakoznak

Szombaton az ország nagy részén váltakozóan felhős időjárásra számíthatunk, de hosszabb-rövidebb időszakokra előbújhat a nap is. Különösen az északkeleti területeken figyelhető meg jelentősebb felhőzetcsökkenés. A csapadékhajlam tovább mérséklődik, csupán elszórtan fordulhat elő kisebb eső vagy zápor.

Az időjárás alakulása: felhőátvonulások és derült időszakok lesznek. Fotó: Shutterstock

Az időjárás változása: szakadozó felhőzet és enyhe szélmozgás jellemzi a napot

A légmozgás keletről élénkülhet meg, de nem lesz zavaró. A hőmérséklet kellemesen alakul: délutánra 14 és 22 fok közötti csúcshőmérsékletre lehet számítani – olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint, ahogy telik a szombati nap, kelet felől egyre inkább csökken a felhőzet, a délutáni órákban már több tájegységen is napos időre van kilátás. A záporok szinte teljesen megszűnnek, és az élénk északkeleti szél mellett nagyjából 20 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.