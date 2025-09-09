Fordulat az időjárásban - a pulóvert ne hagyd otthon!

Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A napközben képződő csapadékgócok számossága csökken, majd átmeneti szünet után hajnalban ismét megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, elsősorban az északi országrészben. A légmozgás mérsékelt marad, de zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között várható - tájékoztat a met.hu. A keddi időjárás: délelőtt több helyen még felhős lesz az ég, és főként az ország keleti és északkeleti részén záporokra, zivatarokra számíthatunk.

Időjárás: lehűlésre kell számítani kedden.Fotó: Illusztráció

Időjárás Békés megyében: zivatarokra figyelmeztetnek

A hajnali hűvösség után a nappali idő melegnek ígérkezik, maximum kb. 26 °C‑kal. Ugyanakkor zivatarok is előfordulhatnak, különösen a középső és déli tájakon.

A Dél‑Alföld régióra másodfokú – sárga – zivatarriasztás van érvényben; ez arra figyelmeztet, hogy kisebb jégeső, erős széllökések és villámtevékenység is előfordulhat.

Komoly terhelés a szervezetnek

A nyarat idéző időjárás folytatódik, bár enyhe javuló tendencia is megfigyelhető. Az ország nagy részén kedvező fejlemény, hogy az időjárás most homogénebb képet mutat, és kisebb a napok közötti változékonyság. Ugyanakkor továbbra is magas – sőt, kedden még erősödő – napi hőingással kell számolni. Ez a frontérzékeny és időjárásra érzékeny emberek számára komoly megterhelést jelent, különösen azért, mert ezek a hatások már napok óta egymásra épülnek.

Azoknál, akik hajlamosak az időjárási változásokra testi tünetekkel reagálni, egyre kifejezettebb panaszok jelentkezhetnek. A szervezet nehezebben regenerálódik, fokozódik a kifáradás, és erősödhetnek a már meglévő tünetek is. A szeptemberre jellemző hőmérsékleti értékekhez képest jelentős eltérés tapasztalható, főként keleti területeken akár kánikulára is számítani lehet, ami tovább fokozza a napi hőingás mértékét.

A vérnyomás sokaknál ingadozhat, egyes esetekben veszélyes mértékben is, és ez gyakran napi ciklusban ismétlődik. Növekszik a fejfájásos panaszok, valamint a mellkasi tünetek előfordulása is. Egyre többen tapasztalhatnak fáradékonyságot, csökkenhet a koncentráció és a munkavégző képesség, ami a közlekedésben is veszélyeket rejt, illetve a diákok is nehezebben teljesítenek.