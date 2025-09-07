Időjárás
Nem sokat látjuk a napot Békésben
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk vasárnap Békés vármegyében.
Felhők mögé bújuk a nap
Forrás: shutterstock
Sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, ÉK-en egy-egy záporral, zivatarral. Az ÉNy-i szél többfelé lesz élénk, eleinte erős. 27 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Békéscsabán 15 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
