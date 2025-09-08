2 órája
Meglepetést tartogat az időjárás – ez vár ránk hétfőn!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.
Sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen, északkeleten helyenként zápor, vagy zivatar is előfordulhat. Az időjárás változatos lesz. A hőmérséklet 30 fok körül alakul – írja a koponyeg.hu.
Időjárás: napos idő, keleten záporok és zivatarok várhatók
Napközben többnyire fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. Ugyanakkor főként az ország keleti és északkeleti részén erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, és ezekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként felhőszakadás, kisebb méretű jég és erős, viharos széllökések kísérhetik. A szél a zivataroktól eltekintve gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, késő estére pedig 16 és 21 fok közé hűl vissza a levegő - tájékoztat a met.hu.
Hétfőn is marad a terhelő időjárás – de ne dőljünk be a látszatnak
Első ránézésre úgy tűnhet, hogy hétfőn nem változik sokat az időjárási helyzet a vasárnapihoz képest – azonban ez megtévesztő lehet. Továbbra is anticiklonális hatások uralkodnak, és a meteogyógyászati következmények hasonlóak, de több fontos eltérés is várható.
A legjellemzőbb panaszok továbbra is a vérnyomás-ingadozás, a görcsös és gyulladásos tünetek felerősödése, fejfájás, ízületi problémák és mellkasi diszkomfortérzet lehetnek. A magas napi hőingás tartósan fennmarad, ami tovább fokozza a szervezet terhelését.
Ugyanakkor a csökkenő légnyomás hozhat némi enyhülést – például a melegedési fázisban kevésbé erősödnek a gyulladásos tünetek. Mindez azonban nem elegendő ellensúlyozni a keleti országrészben tartósan jelen lévő kánikula és a fokozódó hőterhelés negatív hatásait.
Északkeletre különösen érdemes figyelni: itt nő a heves zivatarok és jégesők esélye, ami tovább növeli a humánmeteorológiai terhelést. Ezzel szemben a nyugodtabb nyugati területeken viszonylag kedvezőbb körülményekre számíthatunk – ott érdemes szabadtéri programokat tervezni, és kihasználni a jobb regenerálódási lehetőségeket.