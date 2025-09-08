szeptember 8., hétfő

2 órája

Meglepetést tartogat az időjárás – ez vár ránk hétfőn!

Címkék#időjárás#zivatar#fátyolfelhős#gomolyfelhő

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.

Beol.hu

Sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen, északkeleten helyenként zápor, vagy zivatar is előfordulhat. Az időjárás változatos lesz. A hőmérséklet 30 fok körül alakul – írja a koponyeg.hu
 

Időjárás tartogat ma meglepetést
Időjárás: napos-fátyolfelhős idő, keleten záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra lehet számítani. Fotó: Illusztráció

Időjárás: napos idő, keleten záporok és zivatarok várhatók

Napközben többnyire fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. Ugyanakkor főként az ország keleti és északkeleti részén erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, és ezekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként felhőszakadás, kisebb méretű jég és erős, viharos széllökések kísérhetik. A szél a zivataroktól eltekintve gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, késő estére pedig 16 és 21 fok közé hűl vissza a levegő - tájékoztat a met.hu.

Zivatarok és felhőszakadás várható. Forrás: met.hu

Hétfőn is marad a terhelő időjárás – de ne dőljünk be a látszatnak

Első ránézésre úgy tűnhet, hogy hétfőn nem változik sokat az időjárási helyzet a vasárnapihoz képest – azonban ez megtévesztő lehet. Továbbra is anticiklonális hatások uralkodnak, és a meteogyógyászati következmények hasonlóak, de több fontos eltérés is várható.

A legjellemzőbb panaszok továbbra is a vérnyomás-ingadozás, a görcsös és gyulladásos tünetek felerősödése, fejfájás, ízületi problémák és mellkasi diszkomfortérzet lehetnek. A magas napi hőingás tartósan fennmarad, ami tovább fokozza a szervezet terhelését.

Ugyanakkor a csökkenő légnyomás hozhat némi enyhülést – például a melegedési fázisban kevésbé erősödnek a gyulladásos tünetek. Mindez azonban nem elegendő ellensúlyozni a keleti országrészben tartósan jelen lévő kánikula és a fokozódó hőterhelés negatív hatásait.

Északkeletre különösen érdemes figyelni: itt nő a heves zivatarok és jégesők esélye, ami tovább növeli a humánmeteorológiai terhelést. Ezzel szemben a nyugodtabb nyugati területeken viszonylag kedvezőbb körülményekre számíthatunk – ott érdemes szabadtéri programokat tervezni, és kihasználni a jobb regenerálódási lehetőségeket.

 

