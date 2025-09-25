Durva fordulat jön: így csap le az időjárás csütörtökön!

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat.

Eső várható Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti szél. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk – írja a koponyeg.hu oldala.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.