3 órája

Durva fordulat jön: így csap le az időjárás csütörtökön!

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében.

Beol.hu

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat.

Eső várható Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti szél. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk – írja a koponyeg.hu oldala. 

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

 

