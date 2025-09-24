1 órája
Kétarcú időjárás: nyugat ázott, kelet nyárban ragadt
Miközben nyugaton borongós, esős napra ébredtek, az ország keleti felében még a nyár utolsó pillanatai csillantak meg. Meddig tart még nyári időjárás?
Kedden a Dunántúl fölött szinte egész nap borult volt az ég, a térség nyugati felén pedig gyenge vagy mérsékelt eső is előfordult, de számottevő mennyiség nem hullott. Ezzel szemben a keleti országrészben hosszabb időre kisütött a nap, csak a délután második felében kezdett megjelenni és fokozatosan sűrűsödni a fátyolfelhőzet, ami azonban nem hozott csapadékot az időjárásban.
Drasztikus különbségek az időjárásban: 16 fokos eltérés az ország két vége között
A meleg levegő hatására az ország több pontján 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, bár az 1918-ban mért 35 fokos napi rekord nem forgott veszélyben. A legalacsonyabb és a legmagasabb hőmérséklet között 16 fokos eltérés alakult ki, a Nyugat-Dunántúlon pedig több helyen hűvösebb volt, mint Kékestetőn. Az eltérések hőmérsékleti anomáliákban kifejezve -5 és +9 fok között szóródtak, országos átlagban azonban a melegebb értékek domináltak.
Ma már a hidegebb légtömeg a keleti országrészt is eléri, de a Dél-Alföldön még mindig előfordulhatnak 25 fok feletti hőmérsékletek – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán
