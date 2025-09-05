Időjárás
2 órája
Átlagok felett: évek óta nem volt erre példa az időjárásban
Az elmúlt 24 órában mind a nappali csúcshőmérséklet, mind az éjszakai minimum jócskán meghaladta a sokévi átlagot, lássuk mennyivel.
A nyár még nem enged – szeptember elején is tartja magát a meleg időjárás.
A HungaroMet Facebook-oldalán közzétett friss adatok szerint az elmúlt 24 órában mind a nappali csúcshőmérséklet, mind az éjszakai minimum jócskán meghaladta a sokévi átlagot.
- Maximum: kb. 30 °C (sokévi átlag: 24 °C)
- Minimum: kb. 17 °C (sokévi átlag: 12 °C)
Úgy tűnik, az ősz egyelőre még várat magára.
Ezt ne hagyja ki!Emberkereskedelem
3 órája
Eltűnés miatt keresték az orosházi lányt, emberkereskedőktől szabadították ki – borzalmas, amit átélt
Ezt ne hagyja ki!Helyi rendelet
6 órája
Sokan nem tudják, de ezért otthon is megbírságolhatnak – videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre