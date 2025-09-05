szeptember 5., péntek

Átlagok felett: évek óta nem volt erre példa az időjárásban

Címkék#maximum#minimum#csúcshőmérséklet#átlag

Az elmúlt 24 órában mind a nappali csúcshőmérséklet, mind az éjszakai minimum jócskán meghaladta a sokévi átlagot, lássuk mennyivel.

A nyár még nem enged – szeptember elején is tartja magát a meleg időjárás. 

A hőmérséklet jóval a sokévi átlag felett alakul. Fotó: HungaroMet/Facebook

A HungaroMet Facebook-oldalán közzétett friss adatok szerint az elmúlt 24 órában mind a nappali csúcshőmérséklet, mind az éjszakai minimum jócskán meghaladta a sokévi átlagot.

  • Maximum: kb. 30 °C (sokévi átlag: 24 °C)
  • Minimum: kb. 17 °C (sokévi átlag: 12 °C)

Úgy tűnik, az ősz egyelőre még várat magára.

 

