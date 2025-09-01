szeptember 1., hétfő

Szélsőséges időjárás

1 órája

Ez nem semmi – 37 fokot mértek Dombegyházán

Sokan fellélegeztek, amikor a szárazságot a csapadék, a kánikulát pedig a sima 30 fokok váltották fel. Ám a szeptember híres arról, hogy itt Békésben – ha a hőmérsékletekről van szó – szereti megtréfálni az embert.

Beol.hu

A szeptemberről nagyon sokaknak a nyár vége, ezzel együtt pedig a kánikula végleges búcsúja jut eszébe. De biztos ez? Ha a szeptemberi hónapra fókuszálva Magyarország hőmérsékleti szélsőségeit nézzük, rögtön az első naphoz egy Békés vármegyei település, Dombegyház kapcsolódik. A szélsőséges időjárás nem is olyan régen testet öltött itt, a hőmérők szinte felrobbantak.

Hőmérséklet csúcs: Dombegyházán 36.9 fokot mértek 2015. szeptember 1-én.
A hőmérséklet csúcslistán Dombegyház kezdi a szeptembert. Fotó: HungaroMet

Hőmérsékleti csúcs: Dombegyházán 36,9 fokot mértek

2015 volt az az év, amikor Dombegyház Gátőrház részén 36,9 fokot mértek. Ez volt a szeptember kezdetét jelző őszi kánikula. Ha a közelben maradunk, 2008-ban például Szegeden mértek 37,6 fokot, ez az eset 2008-ban, szeptember 7-én történt. Szeged egyébként élen jár a hőmérsékleti maximumokban, itt mértek napi csúcsot 1946. szeptember 8-án (35,6), és másnap 38,2 fokot, picivel korábban, 1932. szeptember 30-án pedig 34 fokot. A prímet Budapest viszi 12 hőmérsékleti csúcsértékkel – derül ki a HungaroMet adataiból.

A Békés vármegyei települések között – Dombegyház mellett – Szarvas is szerepel, itt 1942. szeptember 27-én rögzítettek 33,2 fokot.

Az évszámok ugyan nem mindig vannak közel az idei, 2025-ös dátumhoz, ám az biztos, hogy a szeptember idén is tartogathat még egy-két meglepetést – kiugró hőmérsékleti értékek formájában.

Nem is olyan régen Mezőkovácsháza került az országos hírekbe: július végén itt 40,6 fokot mértek.

 

 

