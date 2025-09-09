szeptember 9., kedd

1 órája

A holnapi időjárást záporok, zivatarok tarkíthatják

Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, délutántól pedig több helyen eső, zápor és zivatar várható. A holnapi időjárás hőmérséklete 25 és 32 fok között alakul.

Beol.hu

Szerdán reggel még többfelé napos időre ébredhetünk, de délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet a holnapi időjárásban. 

Változékony lesz a holnapi időjárás
Nyárias meleg mellett érkezik a csapadék – változékony lesz a holnapi időjárás. Illusztráció: Shutterstock

A Dunántúl déli részén csak kevés napsütés várható a holnapi időjárásban , másutt több órára is kisüthet a nap. 

A délutáni óráktól kezdve egyre több helyen számíthatunk esőre, záporokra, helyenként akár zivatarra is. A délkeleti szél napközben élénkebbé válhat. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul - olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint a nap első felében még előfordulhatnak napos időszakok, azonban délnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely a nap előrehaladtával az ország nagy részét beborítja. Dél körül kezdődően déli, délnyugati irányból egyre többfelé számíthatunk csapadékra: esőre, záporokra, helyenként pedig zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet napközben 25 és 32 fok között alakul, a legmelegebb időre a délkeleti megyékben van kilátás, ahol még mindig tartós lehet a hőség.

 

 

