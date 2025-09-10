szeptember 10., szerda

Mai évfordulók
2 órája

A holnapi időjárás titkai, avagy lesz-e szükség esernyőre

Az előttünk álló nap változatos időjárási körülményeket ígér, amelyek jelentős hatással lehetnek a kinti programokra. A holnapi időjárásban érdemes előre tervezni, hogy a nap minden pillanatát a lehető legjobban kihasználhassuk.

Beol.hu

Reggel még erősen felhős vagy borult lesz az ég, északkeleten fokozatosan megszűnik az összefüggő csapadék a holnapi időjárásban. 

A holnapi időjárás változatossága
A holnapi időjárás a felhőktől a napsütésig ingázhat.

Hektikus lesz a holnapi időjárás

Délután a középső és nyugati tájakon hosszabb időre kisüt a nap, míg keleten továbbra is több felhő lehet az égen. Napközben a Dunától keletre több helyen, illetve délnyugaton és nyugaton is előfordulhatnak záporok vagy zivatarok. 

Estére mindenütt csökken a felhőzet. A szél a Dunántúlon északnyugatira fordul, megélénkül, néhol erősödik is. A nappali csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul - olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint kezdetben még borongós időre lehet számítani, majd fokozatosan csökken a felhőzet. Éjszaka és kora reggel több helyen, később már csak elszórtan várható eső vagy zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.

 

 

