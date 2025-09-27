szeptember 27., szombat

2 órája

Készülj! Meglepetésekkel szolgál a vasárnapi időjárás!

A szeptember végi időjárás még nem döntötte el, hogy búcsút int a nyárnak vagy sem. A holnapi időjárás is tartogat meglepetéseket: egyszer napfény, másszor csapadék.

Beol.hu

Továbbra is jellemző lesz a felhős égbolt a holnapi időjárásra, ám a felhőzet változó vastagságú lesz, így időnként hosszabb-rövidebb napos periódusokra is számíthatunk. 

Felhők és napfény játéka a holnapi időjárásban
Felhők és napfény játéka a holnapi időjárásban. Fotó: illusztráció- Shutterstock

Így alakul a holnapi időjárás: napos időszakok, de zápor sem kizárt

Az ország északkeleti részét leszámítva elszórtan előfordulhat eső vagy zápor, a Dunántúli-középhegység térségében pedig nem zárható ki egy-egy zivatar sem. Az északi irányú szél időnként megélénkülhet. A nappali maximumok jellemzően 15 és 21 Celsius-fok között alakulnak - olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint változóan felhős, de szárazabb időre van kilátás. A szél mérséklődik, a hőmérséklet pedig kissé emelkedik, 20 és 22 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

 

 

