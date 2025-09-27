2 órája
Készülj! Meglepetésekkel szolgál a vasárnapi időjárás!
A szeptember végi időjárás még nem döntötte el, hogy búcsút int a nyárnak vagy sem. A holnapi időjárás is tartogat meglepetéseket: egyszer napfény, másszor csapadék.
Továbbra is jellemző lesz a felhős égbolt a holnapi időjárásra, ám a felhőzet változó vastagságú lesz, így időnként hosszabb-rövidebb napos periódusokra is számíthatunk.
Így alakul a holnapi időjárás: napos időszakok, de zápor sem kizárt
Az ország északkeleti részét leszámítva elszórtan előfordulhat eső vagy zápor, a Dunántúli-középhegység térségében pedig nem zárható ki egy-egy zivatar sem. Az északi irányú szél időnként megélénkülhet. A nappali maximumok jellemzően 15 és 21 Celsius-fok között alakulnak - olvasható a met.hu oldalán.
A koponyeg.hu szerint változóan felhős, de szárazabb időre van kilátás. A szél mérséklődik, a hőmérséklet pedig kissé emelkedik, 20 és 22 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
