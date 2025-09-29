Változékony fordulatokat hozhat a holnapi időjárás

A holnapi időjárásban is marad a gyakran gomolyfelhős idő, de többfelé számíthatunk napos időszakokra is. Az ország egyes részein – elsősorban az északkeleti megyékben és a Nyugat-Dunántúlon – az északi, északkeleti szél megélénkül, sőt, időnként erős lökések is előfordulhatnak.

Így alakul a holnapi időjárás: napsütés, felhők, záporok is lehetnek. Fotó: Shutterstock

A holnapi időjárás részletei: hűvös reggel, napos időszakok, szelesebb tájak

Elszórtan záporok, helyenként egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat, főként a felhősebb időszakokban. A legmelegebb órákban 13 és 18 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható, estére viszont már visszahűl a levegő 6 és 13 fok közé – olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint az éjszaka folyamán északkelet felől többször megnövekszik a felhőzet, napközben viszont többfelé kisüt a nap. A reggel hűvösen indul, 5 és 10 fok közötti minimumokra számíthatunk, délutánra viszont 15-20 fok közé melegszik az idő.