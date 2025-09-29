1 órája
Változékony fordulatokat hozhat a holnapi időjárás
Az ősz már igazi arcát mutatja, de néhol nagyobb meglepetést is tartogat. Ami biztos, hogy a holnapi időjárás nem mindenhol lesz barátságos.
A holnapi időjárásban is marad a gyakran gomolyfelhős idő, de többfelé számíthatunk napos időszakokra is. Az ország egyes részein – elsősorban az északkeleti megyékben és a Nyugat-Dunántúlon – az északi, északkeleti szél megélénkül, sőt, időnként erős lökések is előfordulhatnak.
A holnapi időjárás részletei: hűvös reggel, napos időszakok, szelesebb tájak
Elszórtan záporok, helyenként egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat, főként a felhősebb időszakokban. A legmelegebb órákban 13 és 18 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható, estére viszont már visszahűl a levegő 6 és 13 fok közé – olvasható a met.hu oldalán.
A koponyeg.hu szerint az éjszaka folyamán északkelet felől többször megnövekszik a felhőzet, napközben viszont többfelé kisüt a nap. A reggel hűvösen indul, 5 és 10 fok közötti minimumokra számíthatunk, délutánra viszont 15-20 fok közé melegszik az idő.
