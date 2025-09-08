1 órája
Borúsan indul a reggel, de délutánra kisüt a nap
Délelőtt még sokfelé számíthatunk felhős égre és záporokra, de a délután már kedvezőbb lesz. Ilyen lesz a holnapi időjárásunk.
A holnapi időjárás: kedden délelőtt több helyen még felhős lesz az ég, és főként az ország keleti és északkeleti részén záporokra, zivatarokra számíthatunk.
Változékony lesz a holnapi időjárás
Délutánra már többnyire napos idő várható, fátyol- és gomolyfelhőkkel, de csapadék elszórtan leginkább csak az északkeleti tájakon fordulhat elő. Az est beálltával a nyugati és délnyugati területeken ismét megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
A szél zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet általában 24 és 30 fok között alakul, de az északkeleti vidékeken ennél hűvösebb lehet - olvasható a met.hu oldalán
A koponyeg.hu szerint napközben többnyire napos idő várható gomolyfelhőkkel, helyenként pedig záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A hőség tovább erősödik, a hőmérséklet 31–33 fok között alakul.
