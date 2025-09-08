szeptember 8., hétfő

Változékony időjárás

1 órája

Borúsan indul a reggel, de délutánra kisüt a nap

Délelőtt még sokfelé számíthatunk felhős égre és záporokra, de a délután már kedvezőbb lesz. Ilyen lesz a holnapi időjárásunk.

Beol.hu

A holnapi időjárás: kedden délelőtt több helyen még felhős lesz az ég, és főként az ország keleti és északkeleti részén záporokra, zivatarokra számíthatunk. 

Holnapi időjárás: keleten záporok, délután napsütés, estére zivatarok nyugaton.
A holnapi időjárás keleten záporos és zivataros lesz, délután napos gomolyfelhőkkel, estére pedig nyugaton ismét zivatarok várhatók. Fotó: Shutterstock

Változékony lesz a holnapi időjárás

Délutánra már többnyire napos idő várható, fátyol- és gomolyfelhőkkel, de csapadék elszórtan leginkább csak az északkeleti tájakon fordulhat elő.  Az est beálltával a nyugati és délnyugati területeken ismét megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 

A szél zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet általában 24 és 30 fok között alakul, de az északkeleti vidékeken ennél hűvösebb lehet - olvasható a met.hu oldalán

A koponyeg.hu szerint napközben többnyire napos idő várható gomolyfelhőkkel, helyenként pedig záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A hőség tovább erősödik, a hőmérséklet 31–33 fok között alakul.

 

