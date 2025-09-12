szeptember 12., péntek

Mária névnap

22°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

28 perce

Meglepetéseket tartogat a szombati nap

Címkék#időjárás#zivatar#fátyolfelhőzet#zápor#napsütés#hőmérséklet

Az elmúlt napok változékonyak voltak. A holnapi időjárás sem ígér nyugalmat.

Beol.hu

Az elmúlt napok eléggé változatosak voltak: hol melegünk volt, hol pedig teljesen eláztunk. Nézzük, milyen lesz a holnapi időjárás.

változékony lesz a holnapi időjárás
Holnapi időjárás: lesz itt minden Forrás: Shutterstock

Holnapi időjárás: változékony idő várható

Szombaton az időjárása igazi „mindent bele” forgatókönyvet ígér: a napsütéses órák mellett helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Eleinte többnyire napos időre számíthatunk, majd a nap folyamán fokozatosan növekszik a gomoly- és fátyolfelhőzet, különösen Nyugat-Magyarországon.

A nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, így átmenetileg kellemesen meleg idő várható. Hajnalban viszont 11 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, ezért a reggeli órákban érdemes rétegesen öltözni - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A met.hu szerint a szél többnyire gyenge marad, de a DK-i, délies irány megélénkülhet. Zivatarok környezetében a szél átmenetileg erősödhet, akár viharossá is fokozódhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu