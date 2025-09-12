Meglepetéseket tartogat a szombati nap

Az elmúlt napok eléggé változatosak voltak: hol melegünk volt, hol pedig teljesen eláztunk. Nézzük, milyen lesz a holnapi időjárás.

Holnapi időjárás: lesz itt minden Forrás: Shutterstock

Holnapi időjárás: változékony idő várható

Szombaton az időjárása igazi „mindent bele” forgatókönyvet ígér: a napsütéses órák mellett helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Eleinte többnyire napos időre számíthatunk, majd a nap folyamán fokozatosan növekszik a gomoly- és fátyolfelhőzet, különösen Nyugat-Magyarországon.

A nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, így átmenetileg kellemesen meleg idő várható. Hajnalban viszont 11 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, ezért a reggeli órákban érdemes rétegesen öltözni - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A met.hu szerint a szél többnyire gyenge marad, de a DK-i, délies irány megélénkülhet. Zivatarok környezetében a szél átmenetileg erősödhet, akár viharossá is fokozódhat.