2 órája
Vajon végre megérkezik az ősz Békésbe? Mutatjuk, mire készülj!
A nyár tovább tartott, mint gondoltuk, de az elmúlt napokban megmutatta magát az ősz is. Nézzük, milyen lesz a holnapi időjárás.
Itt az ideje, hogy véget érjen a nyár és beköszöntsön az ősz. Nézzük, mit tartogat számunkra a holnapi időjárás.
Igazi kora őszi hangulatot hoz a holnapi időjárás
Aki kedveli a napos, nyugodt őszi időt, most örülhet: a rétegfelhők szépen felszállnak, és helyüket derült égbolt veszi át. Csapadéktól nem kell tartanunk, így nyugodtan tervezhetünk szabadtéri programokat – akár egy laza kávézást a teraszon, akár egy hosszabb kirándulást – írja a met.hu.
A koponyeg.hu szerint reggel még hűvösebb idő fogad bennünket, nagyjából 12 fok körüli hőmérséklettel, délután viszont kellemesen felmelegszik a levegő, 24 fok környékére. Éjszaka azonban érdemes plusz takarót készíteni: a hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul, sőt a hidegre hajlamos völgyekben akár fagypont közelébe is süllyedhet.
A szél nem lesz zavaró, csak néhol érezhetjük egy kicsit élénkebb fuvallatát. Napközben a hőmérséklet 21 és 26 fok között mozog majd, így igazán kellemes, enyhe időre számíthatunk.
