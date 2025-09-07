Kiütéssel győzött a nyár

Vajon tovább folytatódik a nyár vagy végre megérkezik az ősz? Mutatjuk a holnapi időjárást.

Itt van a holnapi időjárás Forrás: shutterstock

Napos idő, helyenként nyári zivatarokkal

Hétfőn alapvetően sok napsütésben lesz részünk, csak néhol vonulhatnak át kósza felhők. A hőmérséklet nyárias lesz, több helyen 30 fok körül alakul, így igazi strandidő várható - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A met.hu szerint, délután azonban nem mindenhol marad zavartalan az ég. Keleten és északkeleten megvastagszik a felhőzet, és ott helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Ezeket akár felhőszakadás, apró jégszemek vagy erősebb széllökések is kísérhetik – tipikus nyári időjárás.

A szél alapvetően gyenge, mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében erősödhet fel. Éjjel 11–18 fokig hűl le a levegő, nappal pedig 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.