Erőteljes lehűlés és változékony idő várható – ilyen lesz a holnapi időjárás

A napsütés ma még velünk lehet, de nem mindenki ilyen szerencsés. A holnapi időjárás az ország több területén is meglepetéseket tartogat.

Beol.hu

A Dunántúl déli és nyugati vidékein holnapra jelentősen megnövekszik a felhőzet, így ezeken a tájakon estig borult, komor égbolt jellemző. Előfordulhat helyenként enyhe, szemerkélő eső is a holnapi időjárásban. Ezzel szemben a Dunántúl északi részén, a főváros környékén, valamint a Dél-Alföldön csupán rövidebb időszakokra fedhetik be a felhők az eget, így több napsütésre lehet számítani.

Így alakul a holnapi időjárás
Így alakul a holnapi időjárás – napfény, záporok, borult tájak. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A holnapi időjárás: napos és borús tájak váltják egymást

Az ország északkeleti régióiban viszont túlnyomóan napos, gomolyfelhős idő valószínű, de ezekből a felhőkből helyenként zápor vagy akár zivatar is kialakulhat — néhol még jégdara is társulhat hozzájuk. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén és a Bodrogköz térségében élénkülhet meg. A nappali csúcshőmérséklet 12 és 17 Celsius-fok között alakul, míg késő estére 6–11 fok közé hűl vissza a levegő - olvasható a met.hu oldalán.

Reggelente erőteljes lehűlésre kell számítani, helyenként akár fagy is kialakulhat, így a reggeli órákban különösen hidegnek érezhetjük az időt. Napközben sem emelkedik jelentősen a hőmérséklet, a maximumok valószínűleg 15 °C alatt maradnak. Az időjárás változékony lesz, gomolyfelhők jelennek meg, és időnként záporok vagy kisebb zivatarok is előfordulhatnak, főleg a délutáni időszakban. A szél több helyen élénk lehet, ami tovább csökkentheti a hőérzetet.

 

