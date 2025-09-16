Szerdán új arcát mutatja az ősz

Az elmúlt pár napban eléggé szélsőséges volt az időjárás. Nézzük, milyen lesz a holnapi időjárás.

Változékony lesz a holnapi időjárás Forrás: shutterstock

Kora őszi: ilyen lesz a holnapi időjárás

Szerdán igazi kora őszi időjárásra számíthatunk: változékony égkép, élénk szél és mérsékelt hőmérsékletek jellemzik majd az országot. Napközben még előfordulhatnak felhőátvonulások, elszórtan záporok, miközben az északnyugati szél sokfelé erősödik meg. A csúcshőmérséklet mindössze 20–21 fok körül alakul, így a szerda inkább friss, őszies időt hoz - irja a met.hu.

A koponyeg.hu szerint éjszakára tovább csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, hajnalra nagyrészt kiderül az ég. Ugyanakkor a nyugati, délnyugati és északkeleti tájakon pára- és ködfoltok képződhetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 10–16 fok között várható, de a szélcsendes, hidegre hajlamos északkeleti völgyekben néhány fokkal hidegebb is lehet.

A reggeli köd feloszlása után kisüt a nap

A reggeli köd feloszlását követően országszerte sok napsütésre készülhetünk, gomolyfelhőkkel tarkítva. Csapadék általában nem várható, legfeljebb északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél továbbra is többfelé élénk, erős marad.