Ma még szakad az eső, de pénteken vajon milyen idő lesz? - videóval

Ma még szakadt az eső, holnap a rétegfelhőkkel borított területeken is kisüt a nap, így ott is gomolyfelhős, napos időt hozhat az időjárás. Csak néhány helyen fordulhat elő zápor. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul – olvasható a met.hu oldalán.

Újra fürödhetünk a napsugarakban, a holnapi időjárás kedvez nekünk.

Holnapi időjárás: kellemes, enyhén gomolyfelhős nap várható

Csütörtökön egész nap zuhogó eső áztatta Békéscsaba lakosságát. A mediterrán ciklon hatására csapadékos, fülledt időjárás jellemezte Békés megyét.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint a korábbi ködfoltok feloszlását követően napsütéses időre számíthatunk, amelyet gomolyfelhők tarkítanak majd az égbolton. Ezek a felhők változó intenzitással jelennek meg, de általában nem takarják el teljesen a napot, így a délutáni órákban is kellemes, világos idő lesz jellemző. Azonban délután, elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak, amelyek rövid ideig tartó, helyi csapadékot hozhatnak, ezért érdemes készülnünk kisebb esőkre is.

Az időjárás mérsékelten melegnek ígérkezik, a nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul majd. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, így az időjárási körülmények ideálisak lesznek a szabadtéri programokhoz is.