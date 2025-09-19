3 órája
Nyári meleg, de változásokkal a láthatáron
Szinte felhőtlen ég ígérkezik, mégis, a délies szél és vékony fátyolfelhők sejtetik, hogy az időjárás nem marad örökké egyhangú. A holnapi időjárás még kedvez nekünk, de vajon meddig tart a nyári kánikula?
Napfényes égbolt és enyhe délies szellő várható a holnapi időjárásban.
Felhőtlen ég és délies széllel érkező nyári meleg a holnapi időjárásban
A nap nagy részében tiszta, szinte felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nélkül. Csak a Dunántúl térségében bukkanhatnak fel ritkás, vékony fátyolfelhők. A délies irányú szél főként a Kisalföldön élénkülhet meg, néhol akár erősebben is fújhat. Délutánra a hőmérséklet 26 és 31 fok közé emelkedik – olvasható a met.hu oldalán.
A koponyeg.hu szerint a derült ég alatt kellemes, nyárias meleg uralkodik, a nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A déli szél csak időnként erősödik meg, többnyire csendesen fúj.
