Nyári meleg, de változásokkal a láthatáron

Tiszta, napos égbolt és enyhe délies szél várható a holnapi időjárásban. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Felhőtlen ég és délies széllel érkező nyári meleg a holnapi időjárásban

A nap nagy részében tiszta, szinte felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nélkül. Csak a Dunántúl térségében bukkanhatnak fel ritkás, vékony fátyolfelhők. A délies irányú szél főként a Kisalföldön élénkülhet meg, néhol akár erősebben is fújhat. Délutánra a hőmérséklet 26 és 31 fok közé emelkedik – olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint a derült ég alatt kellemes, nyárias meleg uralkodik, a nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A déli szél csak időnként erősödik meg, többnyire csendesen fúj.