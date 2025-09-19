szeptember 19., péntek

3 órája

Nyári meleg, de változásokkal a láthatáron

Címkék#időjárás#Időjáráselőrejelzés#fátyolfelhő#csúcshőmérséklet#szellő#szél

Szinte felhőtlen ég ígérkezik, mégis, a délies szél és vékony fátyolfelhők sejtetik, hogy az időjárás nem marad örökké egyhangú. A holnapi időjárás még kedvez nekünk, de vajon meddig tart a nyári kánikula?

Beol.hu

Napfényes égbolt és enyhe délies szellő várható a holnapi időjárásban.

Napos égbolt a holnapi időjárásban
Tiszta, napos égbolt és enyhe délies szél várható a holnapi időjárásban. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Felhőtlen ég és délies széllel érkező nyári meleg a holnapi időjárásban

A nap nagy részében tiszta, szinte felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nélkül. Csak a Dunántúl térségében bukkanhatnak fel ritkás, vékony fátyolfelhők. A délies irányú szél főként a Kisalföldön élénkülhet meg, néhol akár erősebben is fújhat. Délutánra a hőmérséklet 26 és 31 fok közé emelkedik – olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint a derült ég alatt kellemes, nyárias meleg uralkodik, a nappali csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A déli szél csak időnként erősödik meg, többnyire csendesen fúj.

 

 

