Radarképen mutatjuk, hol lesz szükség esernyőre – videóval

A hidegcseppek, vagyis a környezetéhez képest a magasban alacsonyabb hőmérsékletű levegőt magában foglaló kis örvény labilizál. A meleg légtömegben pedig bőven rendelkezésre áll energia ahhoz, hogy intenzívebb feláramlások induljanak meg. A nedvességtartalom ráadásul igen nagy, így komolyabb felhőszakadások is kialakulhatnak, de jégesőre, erős, viharos szélre is van esély mind ma, mind pedig holnap – írta a met.hu.

A hidegcseppek instabilitást okoznak, melyek heves nyári zivatarokhoz, jégesőhöz és viharos szélhez vezethetnek. Fotó: Illusztráció

Mik azok a hidegcseppek?

A hidegcsepp a légkör egy olyan jelensége, amikor egy viszonylag kis méretű, hidegebb légtömeg szigetként lebeg a melegebb környezetben, általában a magasabb légrétegekben. Ez a hőmérsékleti különbség instabil légköri viszonyokat eredményez, mivel a hideg levegő nehezebb, és a körülötte lévő meleg, nedves levegő könnyen felemelkedhet. Ez a folyamat elősegíti a zivatarok és heves záporok kialakulását, hiszen a meleg levegő gyors emelkedése energiát szabadít fel, ami felhőfejlődéshez és intenzív csapadékhoz vezethet. A hidegcseppek mozgása gyakran délnyugatról északkelet felé történik, és ez meghatározza a zivatarok helyét és irányát is.

A csapadékzónák mozgása jól követhető a szimulált radarreflektivitás térképen, ahol a hidegcsepp előoldalán a csapadékgócok délnyugatról északkelet felé haladnak.

Különösen érdemes követni az éppen aktuális riasztásokat

Az időjárás-előrejelzések szerint ma Békés vármegyében jelentős zivatarveszély és felhőszakadás várható, amelyhez heves felhőszakadás és erős szél is társulhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a lakosságot fokozott óvatosságra intik, és javasolják a szabadban tartózkodás csökkentését a veszélyes időszakban.