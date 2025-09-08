szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Heti időjárás

1 órája

Vajon megérkezik a héten az ősz?

Címkék#zivatar#felhőzet#Időjáráselőrejelzés#zápor#gomolyfelhő

Megnéztük az előrejelzést, milyen időnk lesz a héten. Mutatjuk, mire kell számítanunk az időjárásban.

Beol.hu

Szép idővel indul a hét. Szeptember második hétfőjén kellemes, napos időre számíthatunk – ideális azoknak, akik szabadtéri programokat terveznek. A heti időjárás előrejelzése szerint a hét folyamán többnyire változatos idő várható: lesznek napos, de időnként felhős napok is, és helyenként záporokra, felhőszakadásra is számítani kell. Érdemes tehát figyelni a napi frissítéseket, hogy mindig a megfelelő ruházattal és programmal készülhessünk. Összességében azonban a heti időjárás kedvezőnek ígérkezik a szabadtéri tevékenységekhez.

Heti időjárás: melegebb ruhára lesz szükség
A heti időjárásban lehűlésre kell számítani. Fotó: Shutterstock

Hétfőn napközben többnyire fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. Ugyanakkor főként az ország keleti és északkeleti részén erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, és ezekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként felhőszakadás, kisebb méretű jég és erős, viharos széllökések kísérhetik. A szél a zivataroktól eltekintve gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, késő estére pedig 16 és 21 fok közé hűl vissza a levegő – tájékoztat a met.hu.

Heti időjárás Békés megyében

Kedd:
Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután kisebb záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 20-23°C körül várható, a szél mérsékelt marad.

Szerda:
Változóan felhős idő, elszórtan záporokkal. A hőmérséklet 19-22°C között mozog, a szél élénk lehet, főként északnyugati irányból.

Csütörtök:
Átmenetileg csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap. Hűvösebb levegő érkezik, 17-20°C várható, mérsékelt északnyugati széllel.

Péntek:
Ismét felhős, párás idő, kisebb esővel, záporokkal. A nappali hőmérséklet 16-19°C között alakul, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz.

Szombat:
Változóan felhős idő lsz, kevés napsütéssel, helyenként záporokkal. A hőmérséklet 17-21°C körül várható, a szél mérsékelt marad.

Vasárnap:
Kellemes, napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A hőmérséklet 19-23°C között alakul, a szél enyhe marad.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
