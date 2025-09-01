Időjárás
1 órája
Fordulat eső után: ilyen időre kevesen számítottak
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.
Szeptember első napján sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül.
30 fok körüli hőség lesz – írja a koponyeg.hu.
Békéscsabán 15 fokkal indul a reggel, délutánra már 32 fokot is mérhetünk.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ezt ne hagyja ki!Első randi
1 órája
Első randik Békésben: megható történetek, amik mosolyt csalnak az arcodra
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre