Fordulat eső után: ilyen időre kevesen számítottak

Szeptember első napján sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül.

Eső helyett váratlan napsütés. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

30 fok körüli hőség lesz – írja a koponyeg.hu.

Békéscsabán 15 fokkal indul a reggel, délutánra már 32 fokot is mérhetünk.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.