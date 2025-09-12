Végre Békésben volt özönvíz, megjöttek a pontos adatok – videóval

Csütörtökön fordult a kocka az ország csapadékmegoszlásában: miközben a nyugat és északnyugat gyakran szárazon úszta meg a frontátvonulásokat, addig Békés vármegye több pontján is jelentős mennyiségű csapadék hullott. A térségben kiterjedt esőzés, záporok és helyenként zivatar is előfordult, amely nemcsak a talajt áztatta át, hanem az éjszakai órákra komolyabb párásságot és ködképződést is eredményezett. Bár a keleti országrész gyakran kimarad a nagyobb esőkből, ezúttal Békés vármegye csapadékrekordot döntött a frontzónának köszönhetően.

Békés vármegyében hullott csütörtökön a legtöbb csapadék az országban, több településen is megdőlt a szeptemberi napi rekord. Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Megérkezett a várva várt csapadék

A Tiszántúlra jellemző, hogy egyes frontokból kevesebb nedvesség jut el, ám ezúttal más volt a helyzet: a nappali csapadékzóna nyomán estére lecsendesedett az idő, és az ég is elkezdett kiderülni. Ennek hatására a lehűlő, nedves levegőből sűrű pára és köd alakult ki, amely sokfelé reggelig meg is maradt. A meteorológiai állomások alacsonyszintű rétegfelhőzet jelenlétét is rögzítették.

Zivatar a délnyugati határnál is

Bár a fő csapadékgócok keleten voltak, a délnyugati országrész sem maradt teljesen száraz: egy-egy helyi zivatar is kialakult a nap folyamán, bár ezek nem jártak számottevő csapadékösszeggel.

Mennyi eső esett Békésben?

A tegnapi nap során Békés vármegye több pontján is 10–20 mm közötti csapadékmennyiséget mértek, helyenként ennél is többet. A legnagyobb esőtömbök Mezőkovácsháza, Gyula és Orosháza térségében vonultak át. Ez a mennyiség az utóbbi napok szárazabb időszaka után érezhető felfrissülést hozott a térség növényzetének és a talaj vízháztartásának.