szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Végre Békésben volt özönvíz, megjöttek a pontos adatok – videóval

Címkék#Békés megye#beol videó#országrész#zápor#zivatar#csapadék#mennyiség

Békés vármegyében hullott a legtöbb csapadék csütörtökön. Az ország keleti része kapta a legtöbb esőt, a frontból kimaradt nyugattal szemben.

Csütörtökön fordult a kocka az ország csapadékmegoszlásában: miközben a nyugat és északnyugat gyakran szárazon úszta meg a frontátvonulásokat, addig Békés vármegye több pontján is jelentős mennyiségű csapadék hullott. A térségben kiterjedt esőzés, záporok és helyenként zivatar is előfordult, amely nemcsak a talajt áztatta át, hanem az éjszakai órákra komolyabb párásságot és ködképződést is eredményezett. Bár a keleti országrész gyakran kimarad a nagyobb esőkből, ezúttal Békés vármegye csapadékrekordot döntött a frontzónának köszönhetően.

Békés megye csapadék rekord: tegnap esett a legtöbb eső
Békés vármegyében hullott csütörtökön a legtöbb csapadék az országban, több településen is megdőlt a szeptemberi napi rekord. Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt

Megérkezett a várva várt csapadék

A Tiszántúlra jellemző, hogy egyes frontokból kevesebb nedvesség jut el, ám ezúttal más volt a helyzet: a nappali csapadékzóna nyomán estére lecsendesedett az idő, és az ég is elkezdett kiderülni. Ennek hatására a lehűlő, nedves levegőből sűrű pára és köd alakult ki, amely sokfelé reggelig meg is maradt. A meteorológiai állomások alacsonyszintű rétegfelhőzet jelenlétét is rögzítették.

Zivatar a délnyugati határnál is

Bár a fő csapadékgócok keleten voltak, a délnyugati országrész sem maradt teljesen száraz: egy-egy helyi zivatar is kialakult a nap folyamán, bár ezek nem jártak számottevő csapadékösszeggel.

Mennyi eső esett Békésben?

A tegnapi nap során Békés vármegye több pontján is 10–20 mm közötti csapadékmennyiséget mértek, helyenként ennél is többet. A legnagyobb esőtömbök Mezőkovácsháza, Gyula és Orosháza térségében vonultak át. Ez a mennyiség az utóbbi napok szárazabb időszaka után érezhető felfrissülést hozott a térség növényzetének és a talaj vízháztartásának.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu