Heves zivatarokra figyelmeztetnek a keleti országrészben

A nyári zivataros időjárás továbbra is kiszámíthatatlan arcát mutatja, miközben az ország különböző régióiban eltérő időjárási hatások érvényesülnek. Bár sok helyen egész nap sokfelé volt napsütés, estére már nem mindenhol lesz zavartalan és nyugodt az időjárás. Érdemes figyelemmel kísérni a helyi előrejelzéseket, mert több tényező is befolyásolja majd az idő alakulását.

Zivataros időjárás: viharos széllökések, záporok és zivatarok érkeznek a hétvégén. Fotó: met.hu

Zivataros időjárás borzolhatja a kedélyeket a hétvégén

Északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet, ám még több órás napsütés is várható. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira, majd nyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Megszűnhet a kánikula, a délutáni hőmérséklet már csak 25 fok körül alakul – olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Gyökeresen átalakul a humánmeteorológiai-orvos, meteorológiai helyzet, aminek első eleme a szombaton átvonuló markáns hidegfront.

Meteogyógyászati szempontból a fő probléma az igen meredek változás az időjárás jellegében és a front mögött zuhanó hőmérsékletben. Ez egyúttal egy igen változékony időszak kezdetét is jelenti. Az északnyugatról érkező front hatását az errefelé élők már az éjszaka folyamán határozottan tapasztalják ami fokozatosan tevődik át keleti irányba. Az erős hidegfronti panaszok az éjszakai alvásminőséget is jelentősen befolyásolják, erősen megugorhat a vérnyomás, határozott keringési panaszok jelentkezhetnek. A több hullámban érkező záporok, zivatarok, viharos szelek változatos, meteogyógyászati panaszokat okoznak és jelentősen tovább csökkentik a hőérzetet. Szorongás, pánik reakciók, görcsös folyamatok, ilyen jellegű fejfájások, ízületi panaszok, szokatlan feszültség jelentkezhet az egyéni érzékenység függvényében. Egyre gyakrabban válik szükségessé a frontérzékenység kezelése.