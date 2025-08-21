41 perce
Esernyőket elő – zivatar érkezhet a Viharsarokba
Ha minden igaz, az időjárás szempontjából egy hosszú, száraz szakasz ér véget nemsokára Békésben. Csütörtök hajnalban már kaptunk egy kis ízelítőt a csapadéból, ám estére már nagyobb mennyiség, zivatar érkezhet.
– Mozgalmas nap elé nézünk. Az éjszaka, illetve hajnalban kialakult záporok, zivatarok északkelet felé távoznak, mögöttük átmenetileg csökken a csapadék esélye (csak kevés helyen lehet gyenge eső). Délutántól előbb az ország északnyugati felén számíthatunk egyre nagyobb területen záporra, zivatarra, a késő délutáni, esti óráktól az ország déli felén pedig már a heves zivatarok esélye is nő – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán. Az időjárást nézve az előrejelzés szerint megérkezhet a várva-várt csapadék, zivatar közeledik.
A Viharsarokban lesz a legmelegebb, utána zivatar érkezhet
Mint írják, napsütésből a legtöbb az ország délkeleti részére, vagyis Békés vármegyébe juthat, itt lesz a legmelegebb, 35-36 fokot is mérhetünk.
