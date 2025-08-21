Esernyőket elő – zivatar érkezhet a Viharsarokba

– Mozgalmas nap elé nézünk. Az éjszaka, illetve hajnalban kialakult záporok, zivatarok északkelet felé távoznak, mögöttük átmenetileg csökken a csapadék esélye (csak kevés helyen lehet gyenge eső). Délutántól előbb az ország északnyugati felén számíthatunk egyre nagyobb területen záporra, zivatarra, a késő délutáni, esti óráktól az ország déli felén pedig már a heves zivatarok esélye is nő – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán. Az időjárást nézve az előrejelzés szerint megérkezhet a várva-várt csapadék, zivatar közeledik.

Zivatarok érkeznek, ám előtte a Viharsarokban, Békés vármegyében várható a legtöbb napsütés. Fotó: HungaroMet/Facebook

A Viharsarokban lesz a legmelegebb, utána zivatar érkezhet

Mint írják, napsütésből a legtöbb az ország délkeleti részére, vagyis Békés vármegyébe juthat, itt lesz a legmelegebb, 35-36 fokot is mérhetünk.