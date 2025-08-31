augusztus 31., vasárnap

1 órája

Még nincs vége: zivatarveszély miatt adtak ki riasztást Békés vármegyére

Úgy néz ki, az augusztus utolsó napja már nem a szárazságról szól. Habár vasárnap többször is volt kisebb-nagyobb csapadék, még nincs vége a napnak és nincs vége a veszélynek: zivatarok miatt adtak ki riasztás Békés vármegyére.

Beol.hu

– Vasárnap késő estig jellemzően a Duna-Tisza közé és az Alföld délkeleti részén még alakulhatnak ki zivatarok, átmeneti intenzív csapadék (10-30 mm) kíséretében. A riasztás vasárnapra, Békés vármegyére szól, hétfőn veszélyes időjárási jelenség nem valószínű – olvasható a HungaroMet honlapján. Az biztos, hogy az augusztus utolsó napja már nem a szárazságról szól.

Békés vármegyében zivatarral zárulhat a hét.
Békés vármegyében zivatarral zárulhat a hét. Fotó: met.hu

A vasárnap még tartogathat zivatarokat

Mint írják, fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, a legtöbb helyen hétfő reggelre túlnyomóan derült vagy kissé felhős lesz az ég, de a keleti országrészben lehetnek felhősebb tájak. Az északi tájakon párássá válik a levegő, köd is képződhet. Keleten fordulhat elő eső, zápor, késő estig néhol zivatar is, de egyre kevesebb helyen várható csapadék.

Több helyen szélcsend várható, míg az északnyugati, nyugati szél hajnalban a Dunántúlon délnyugatira fordul, de nagyrészt még gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes dunántúli tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Ami biztos, hogy Békés vármegyében 18 fokról indul a hétfő nap, ami egészen 29 fokig emelkedik majd a délutáni órákra. Ugyan néha megnövekszik a felhőzet, de túlnyomórészt napos időnk lesz. A késői nyár megmarad a hét további részében is, kedden 32, szerdán 28, csütörtökön pedig 29 fok várható.

 

