Az időjárás fordul: búcsú a nyártól viharos hangulatban

Keleten még előfordul zápor, zivatar, míg nyugaton már sok napsütés, tiszta idő ígérkezik. 26-28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár - olvasható a koponyeg.hu oldalon. A nyári zivataros időjárás továbbra is kiszámíthatatlan arcát mutatja, miközben az ország különböző régióiban változékony időjárás lesz érvényben.

A változékony időjárás napjainkban gyakori: ugyanazon a napon napsütés, felhőszakadás és viharos szél is előfordulhat. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Változékony időjárás jellemzi a vasárnapot

A nyár vége nem hagyja magát csendben: a napos időszakokat gyorsan felváltják záporok, zivatarok, miközben a hőmérséklet is széles skálán mozog. Míg keleten még lehet némi napsütés, többfelé csapadék és élénk szél zavarja meg a napot. Estére nyugat felől egyre inkább kitisztul az ég, és kellemes, mérsékelten meleg idővel búcsúzik az évszak.

Vasárnap rendkívül összetett humánmeteorológiai helyzet várható

A nap folyamán egy átvonuló frontálzóna határozza meg az időjárást, amely jelentős térbeli és időbeli ingadozásokat okoz. A keleti országrészben egy távozó hidegfront hatása még érezhető, ugyanakkor ehhez a zónához egy melegfront is kapcsolódik, ami tovább fokozza a szervezetet érő terhelést. Így a keleti területeken a hidegfronti tüneteket fokozatosan a melegfronti panaszok válthatják fel. Nyugaton már inkább a hidegfront utóhatása lesz meghatározó.

A frontérzékenyek számára ez különösen nehéz nap lehet.

A gyors és erőteljes váltakozások miatt intenzív tünetek jelentkezhetnek, amelyek egyénenként változó formában léphetnek fel.

A leggyakoribb panaszok közé tartozik:

fejfájás, migrén,

vérnyomás-ingadozás,

szív- és légzőszervi nehézségek,

görcsös, illetve gyulladásos tünetek (főként keleten),

gyakoribb rosszullétek,

szédülés, látásromlás,

alvászavarok,

az immunrendszer gyengülése.

Fontos, hogy komolyan vegye a tüneteket!



Zivataros időjárás borzolhatja a kedélyeket vasárnap

Több térségben is megjelenhetnek lokális jelenségek, amelyek miatt érdemes fokozottan figyelni az előrejelzéseket. Bár nem mindenhol lesz zord az idő, bizonyos területeken komolyabb fordulatokra is fel kell készülni.

Ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat - írja a Met.hu.