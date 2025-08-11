Ilyen tél vár ránk a népi hiedelmek szerint

Augusztus első tíz napja kánikulával telt, 31–40 fokos hőséggel és napsütéssel. A reggelek frissítőek voltak, de a nappalok perzseltek. Lőrinc napján, augusztus 10-én is száraz, forró idő volt. A népi megfigyelések szerint ez az időjárás előre jelzi az ősz és a tél jellegét.

A régi paraszti világ nemcsak figyelte, hanem értette is az időjárás változásait.

A népi megfigyelések alapján ilyen időjárásra számíthatunk télen

Megfigyelték, hogy ha augusztus első tíz napja nagyon meleg, az általában hideg, kemény telet jelez előre. Ez a népi mondás sokszor beigazolódott: ha az első tíz napban kánikula van, akkor zord tél várható.

Idén is így történt: augusztus 1. és 10. között szinte minden nap meleg volt, sok helyen 35 fok fölött. Bár a modern előrejelzések nem veszik ezt figyelembe, sokan úgy hiszik, a természet jelei még mindig igazak, ezért érdemes felkészülni a hideg télre.

A várható termés minőségére is akad jóslat

Lőrinc napját nem csak a tél közeledte miatt tartják fontosnak. A népi hagyomány szerint, ha augusztus 10-én szép, napos idő van, akkor hosszú, száraz és napsütéses őszre számíthatunk, ami gazdag és egészséges gyümölcstermést ígér. Idén Lőrinc napja ilyen volt: zavartalan napsütés és kánikula.

A gazdák ilyenkor figyelik az időjárást, mert tudják, hogy az ősz időjárása nagyban befolyásolja a gyümölcsök érését, például a szőlő cukortartalmát vagy az alma és körte lédússágát. Ha a régi tapasztalatok igazak, akkor idén jó termésre és bőséges kínálatra számíthatunk a borvidékeken és a piacokon.