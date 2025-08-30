Már világosan látszik, milyen idővel indul az új tanév Békésben

Ha a következő hetek időjárás-előrejelzéseit elemezzük, abban nagy az egyetértés meteorológus-körökben, hogy a pénteki nap volt az év utolsó igazán meleg napja. A továbbiakban ennél már csak alacsonyabb hőfokokat mérhetünk, igaz, lesz még 30 fok fölötti hőmérséklet a következő napokban is. Az Időkép előrejelzése szerint a tanév kezdete azért még a vénasszonyok nyarát idézi.

Az Időkép előrejelzése szerint a tanévkezdés a vénasszonyok nyarát idézi Békés vármegyében. Fotó: idokep.hu

A tanévkezdet a nyarat idézi

Az előrejelzést nézve megállapíthatjuk, hogy lesz egy negatív csúcs, mégpedig vasárnap, ekkor csupán 25 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. A tanévkezdet a nyarat idézi – legalábbis itt, Békés vármegyében – 31 fokos csúcshőmérséklettel, a folytatásban pedig változékony időnk lesz, hol napos, hol pedig felhősebb időszakok váltják egymást, és bizony – az elmúlt hónapok időjárásához képest – csapadékból sem szenvedhetünk hiányt.

A hosszútávú előrejelzések szerint – ha bízni lehet az ilyesmiben – szeptember 9-e után már nagyobb léptékben közelít az ősz. Több lesz a felhőzet, több a csapadék, és kevesebb a fokok értéke. A maximum 25 fok lesz szeptember utolsó hetében, de még előtte mindössze 19-23 fok közötti csúcsokra számíthatunk.

Ami biztos, az az, hogy napról napra csökken a csúcshőmérsékletek értéke; a diákok után mi is szépen lassan elbúcsúzunk a nyártól.