Szélsőségek napja: szélviharral tetőzik a hőség

A napsütést változó mennyiségű és vastagságú felhőzet zavarhatja, valamint a nagyobb koncentrációjú sivatagi por is szűrheti a napsütést. Határozott felhőzetnövekedésre és -vastagodásra délutántól nyugat felől számíthatunk, ekkortól növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye is – estig főként a Dunántúl nyugati részein, majd éjjel már egyre több helyen valószínű csapadék – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

A délies szelet nagy területen élénk, főként az északnyugati tájakon és a Dél-Alföldön erős lökések kísérhetik. Emellett az estefelé kialakuló zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések ugyancsak előfordulhatnak.