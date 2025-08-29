1 órája
Szélsőségek napja: szélviharral tetőzik a hőség
Az elmúlt napok hőhulláma ma tetőzik országszerte, ma lesz a legmelegebb hazánkban, Így Békésben is. A HungaroMet tájékoztatása szerint holnap már érezni fogjuk a front hatását. Jellemzően 35 fok környékén tetőzik a hőség.
Hüvös szelek járnak Békésben
Forrás: Shutterstock
A napsütést változó mennyiségű és vastagságú felhőzet zavarhatja, valamint a nagyobb koncentrációjú sivatagi por is szűrheti a napsütést. Határozott felhőzetnövekedésre és -vastagodásra délutántól nyugat felől számíthatunk, ekkortól növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye is – estig főként a Dunántúl nyugati részein, majd éjjel már egyre több helyen valószínű csapadék – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.
A délies szelet nagy területen élénk, főként az északnyugati tájakon és a Dél-Alföldön erős lökések kísérhetik. Emellett az estefelé kialakuló zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések ugyancsak előfordulhatnak.