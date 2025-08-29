2 órája
Szélsőségek napja: szélviharral tetőzik a hőség, megnyílt a porfolyosó
Az elmúlt napok hőhulláma pénteken tetőzik országszerte, ma lesz a legmelegebb hazánkban, Így Békésben is. A HungaroMet tájékoztatása szerint szombaton már érezni fogjuk a front hatását. Jellemzően 35 fok környékén tetőzik a hőség.
A napsütést változó mennyiségű és vastagságú felhőzet zavarhatja, valamint a nagyobb koncentrációjú sivatagi por is szűrheti a napsütést. Határozott felhőzetnövekedésre és -vastagodásra délutántól nyugat felől számíthatunk, ekkortól növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye is – estig főként a Dunántúl nyugati részein, majd éjjel már egyre több helyen valószínű csapadék – olvasható a HungaroMet előrejelzésében, melyből egyértelműen látszódik, hogy pénteken tetőzik a hőség.
Tetőzik a hőség, majd jöhet a vihar
A délies szelet nagy területen élénk, főként az északnyugati tájakon és a Dél-Alföldön erős lökések kísérhetik. Emellett az estefelé kialakuló zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések ugyancsak előfordulhatnak.
Már látszódik a porfolyosó
A péntek reggeli műholdképen az alacsony napállásnak köszönhetően kiválóan kivehető a tőlünk nyugatra lévő hidegfront előtti Máltától, Szicíliától egészen Litvániáig érő „porfolyosó” – olvasható a Hungaromet oldalán. Emiatt pénteken a naposabb tájakon is szűrtebb napsütésre, és színesebb naplementére számíthatunk, és ez a nagy mennyiségű sivatagi por már arra is „jó”, hogy némileg visszafogja a nappali felmelegedést, de így is többnyire 32 és 37 fok közötti maximumok várhatóak.