1 órája

Ne most mosd le az autód: szaharai por söpör át az országon!

Címkék#kánikula#országszerte#fátyolfelhő#por#légörvény#szél

Szaharai porral érkezik a kánikula hazánkba.

Beol.hu

Tóth Tamás meteorológus Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy erős előoldali légörvény alakul ki, mely újra Afrika felől meleg levegőt hoz hazánkba. Ennek hatására csütörtökön poros déli szélre és opálosodó égboltra számíthatunk, miközben országszerte kánikula uralkodik majd.

Kánikula az országban.
A bordó színnel jelölt területeken erős szélre lehet számítani, amely a száraz, kopár talajról felkapja a port, miközben a kánikula is tartós marad. Fotó: HungaroMet/Facebook

Milyen időre számíthatunk holnap?

Csütörtökön többnyire napos időben lesz részünk fátyolfelhők mellett, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet – írja a HungaroMet.

 A száraz talaj miatt porfelverődés is kialakulhat, ami a közlekedésben részt vevők számára akár átmeneti látásromlást is okozhatFacebook bejegyzésében hívja fel a figyelmet erre a HungaroMet. 

 

 

