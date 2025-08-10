augusztus 10., vasárnap

Forróság

1 órája

Egészen biztos, hogy megdőlt a melegrekord, hihetetlen, mit mértek ebben a békési városban

Az előzetes adatok alapján megdőlt a napi melegrekord.

Bátori Attila
Egészen biztos, hogy megdőlt a melegrekord, hihetetlen, mit mértek ebben a békési városban

Hihetetlen, milyen hőmérsékletet mértek

Az előzetes adatok alapján megdőlt a napi melegrekord, méghozzá egy Békés vármegyei településen. A friss adatok szerint vasárnap délután 39.9 fokot mértek Körösladányban. Az új fővárosi napi melegrekord 38.7 fok Újpest.

A vármegye teljes területén tombolt a forróság, vasárnap kora délután Dévaványán már 39.1 fokot mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban is marad az extrém meleg.

 

 

