Holnapi pihenés: bírni fogod strand nélkül? Itt a válasz!

Milyen idő lesz holnap? Ha országos szinten nézzük, akkor a szerda reggel többnyire derült vagy fátyolfelhős lesz. Csapadék nem várható. A légmozgás mindenhol legyengül, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, azonban a derült, hidegre hajlamos területeken ennél jóval hűvösebb is lehet, míg a magasabban fekvő vidékeken helyenként enyhébb idő valószínű.

Milyen idő lesz holnap? Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Délután is többnyire napos idő várható, helyenként fátyolfelhőkkel, illetve az északi határ közelében gomolyfelhők is megjelenhetnek. Csapadék továbbra sem valószínű. A déli irányú szél több helyen élénk lesz. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Milyen idő lesz holnap? Nos, Békés vármegyében strandidő!

Korábban már megírtuk, hogy kánikula visszatér és arról is beszámoltunk, hogy milyen időjárással búcsúzik a nyár. Úgy tűnik szerdán már kiváló strandidőre számíthatunk a vármegyében.

A sok napsütés mellett tovább erősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű – írja a koponyeg.hu oldala.

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.