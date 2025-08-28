augusztus 28., csütörtök

44 perce

Holnapra esernyő vagy napernyő? Itt a válasz!

A mindenkit foglalkoztató kérdés. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha országos szinten nézzük, akkor a péntek reggel nyugaton és északon időnként változó felhőzet várható, máshol többnyire derült lesz az ég, csapadék nem valószínű. A déli szél fokozatosan gyengül, de hajnalban még lehetnek élénk lökések. Az éjszakai hőmérséklet általában 14-19 fok között alakul, a városokban és magasabb területeken enyhébb, szélcsendes, derült helyeken pedig hidegebb lehet.

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? Fotó: Shutterstock

A pénteki nap első felében szaharai por szűrheti a napsütést, amit időnként változó vastagságú felhők zavarhatnak. Délutántól nyugat felől erősödik a felhőzet, és estig főként a Nyugat-Dunántúlon helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A délies szél néha megerősödik, zivatar környezetében viharos lökések lehetnek. A hőmérséklet általában 32-37 fok között alakul – olvasható a HungaroMet előrejelzésében. 

Milyen idő lesz holnap a vármegyében? 

Túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37-38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk – írja a koponyeg.hu

A fülledtség nem véletlen, ugyan is szombaton meglepetéssel készül az időjárás. Északnyugat felől szórványosan eső, zivatar, zápor érkezhet. 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

