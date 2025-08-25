Holnap délutáni szieszta: szabadban vagy otthon? Itt a válasz!

Milyen idő lesz holnap? Ha országosan nézzük, akkor kedd reggel többnyire fátyolfelhők borítják az eget, néhol derült idő várható, bár egyes területeken lehetnek felhősebb részek is. Csapadék nem valószínű. A szél gyenge marad. Éjszaka a hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között alakul, a hidegre érzékeny helyeken 6 fok alá süllyedhet, míg a vízparti és a magasabban fekvő területeken 12 fok fölé emelkedik.

Milyen idő lesz holnap? Sokakat foglalkoztató kérdés! Fotó: Shutterstock

A délnyugati szél napközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap? Nos, a vármegyében igazán derűs

Korábban már megírtuk, hogy nem sok időnk maradt a felfrissülésre. Ha ugyan szépen lassan is, de napról napra egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.

Sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz – írja a koponyeg.hu.

Békéscsabán ugyan a reggel csak 8 fokkal indul, ám délutánra már 30 fokot is mérhetünk.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.