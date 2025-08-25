2 órája
Holnap délutáni szieszta: szabadban vagy otthon? Itt a válasz!
A sokakat foglalkoztató kérdés. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Ha országosan nézzük, akkor kedd reggel többnyire fátyolfelhők borítják az eget, néhol derült idő várható, bár egyes területeken lehetnek felhősebb részek is. Csapadék nem valószínű. A szél gyenge marad. Éjszaka a hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között alakul, a hidegre érzékeny helyeken 6 fok alá süllyedhet, míg a vízparti és a magasabban fekvő területeken 12 fok fölé emelkedik.
A délnyugati szél napközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű – olvasható a HungaroMet oldalán.
Milyen idő lesz holnap? Nos, a vármegyében igazán derűs
Korábban már megírtuk, hogy nem sok időnk maradt a felfrissülésre. Ha ugyan szépen lassan is, de napról napra egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
Sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz – írja a koponyeg.hu.
Békéscsabán ugyan a reggel csak 8 fokkal indul, ám délutánra már 30 fokot is mérhetünk.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
